VENETO – Investe e uccide donna che cammina su un marciapiede: arrestato 24enne

Un 24enne di Torreglia, A.P., è stato arrestato dopo aver investito e ucciso una donna di di 69 anni, Raimonda Veronese, di Montegrotto, che stava camminando su un marciapiede. L’incidente è successo ieri mattina poco prima delle 11 in via Caposeda a Montegrotto. La donna è stata sbalzata contro una seconda auto in sosta ed è morta. In base alle prime ipotesi il giovane, negativo all’alcol test, avrebbe avuto un colpo di sonno dopo aver finito il turno in un vicino supermercato. E’ stato arrestato e poi rimesso in libertà su decisione del pm visto che non vi era pericolo di inquinamento delle prove e che era incensurato.