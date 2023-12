VENETO – Investe due stranieri che litigano in mezzo alla strada e poi si dilegua. Rintracciato e denunciato

I carabinieri sono riusciti a individuare l’automobilista che, si presume, sia stato coinvolto nell’incidente avvenuto nella notte del 17 dicembre a Nogara. In quell’occasione avrebbe investito due giovani e successivamente si sarebbe allontanato dalla scena. Intorno alle 4 del mattino, un 22enne e un 23enne di origine marocchina stavano litigando in via Caselle, finendo per trovarsi in mezzo alla strada. Un veicolo di passaggio li ha travolti e i due sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento per le lesioni riportate, mentre il pirata della strada si è allontanato. È stato successivamente rintracciato grazie a testimonianze e accertamenti sul posto da parte dei carabinieri di Nogara. Nel pomeriggio di domenica, i militari hanno raggiunto l’abitazione del conducente. Tuttavia, quest’ultimo avrebbe negato il suo coinvolgimento nei fatti, sostenendo di non essersi accorto di nulla. L’auto è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per lesioni personali stradali e fuga del conducente.