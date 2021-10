VENETO – Insufficienti i posti negli asili nido

Fonte: Bollettino socio-economico Regione Veneto

I servizi socio-educativi per la prima infanzia rappresentano un servizio assistenziale e di sostegno al lavoro femminile da un lato e un importante stimolo pedagogico per i bambini dall’altro; queste caratteristiche ne fanno un elemento cardine delle politiche di inclusione. In Veneto nel 2019 i posti disponibili sono 30,6 ogni 100 bambini di 0-2 anni, più che a livello nazionale (26,9%), ma inferiore all’obiettivo europeo del 33% entro il 2010. Le presenze dei nidi sono molto differenziate nel territorio, privilegiando le città; per questo, comuni che non hanno posti sufficienti implementano accordi intercomunali per offrire ai propri residenti l’accoglienza in una struttura di un comune limitrofo. Dal lato della domanda, nel 2019 in Italia frequenta un servizio educativo il 26,3% dei bambini sotto i 3 anni, nel Nord-Italia il 29,3%, contro una media europea del 35,5%. I genitori che scelgono di far partecipare il proprio figlio al nido hanno in genere una buona consapevolezza dell’importanza del suo ruolo educativo e socializzante (65,8% in Veneto, 64,7% in Italia). Per quei genitori che non scelgono il nido, invece, la mancata partecipazione viene motivata principalmente con la presenza di un’alternativa familiare per l’accudimento del piccolo. Motivazioni oggettive indipendenti dalla famiglia, come il costo eccessivo, la lontananza, gli orari scomodi o la domanda rifiutata, riguardano complessivamente il 25% circa delle famiglie (20% in Italia). Queste famiglie che individuano motivazioni oggettive sono parte di quella domanda potenziale che non viene soddisfatta.