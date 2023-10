VENETO – Inseguimento folle per 20 km: fermati 4 nordafricani, uno arrestato

Poteva avere tragiche conseguenze l’inseguimento da Verona a Pescantina (luogo in cui l’auto in fuga è stata fermata) da parte dei carabinieri. I militari hanno notato che una Alfa Romeo 159, vicino al posto di blocco, ha cambiato repentinamente direzione. Si sono messi quindi all’inseguimento per diversi chilometri, da via Mameli a Verona fino a Pescantina.

L’automobilista, un marocchino con tre altri nordafricani a bordo, ha ignorato più volte l’alt, passando anche con semafori rossi ed ha tentato anche di mandare fuori strada i carabinieri.

L’auto è stata fermata con il supporto dei carabinieri di Negrar, Bussolengo e con la radiomobile i Peschiera. Le quattro persone a borso, senza documenti ed ubriache sono state fermate e portate in caserma per essere fotosegnalate. Sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina. Tre di loro erano già noti alle forze dell’ordine e il conducente, assieme ad un altro era stato protagonista a fine agosto, di un’aggressione ai danni di quattro carabinieri dopo aver rapinato un cittadino. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti.