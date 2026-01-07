Veneto – Inseguimento da brivido: giovane fugge e cade dalla moto. È grave

MARCON – Momenti di paura nella notte tra lunedì e martedì, quando un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito di strada in sella a una moto durante un inseguimento con la polizia.

Secondo quanto ricostruito, una pattuglia aveva notato un gruppo di ragazzi radunati in un parcheggio della zona commerciale e si era avvicinata per un controllo. Uno dei giovani, senza casco e con il cappuccio della felpa tirato sulla testa, è partito a forte velocità cercando di sfuggire agli agenti, che hanno attivato sirene e lampeggianti per intimargli l’alt.

La fuga è terminata in via Triestina, dove il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato. Subito soccorso dagli stessi poliziotti e dall’ambulanza del Suem 118, il giovane è stato trasportato in ospedale con traumi gravi. Dalle prime verifiche, pare che guidasse senza patente per quel tipo di moto.

Il sindaco di Marcon ha sottolineato l’importanza di rispettare gli ordini di fermata: «Fermarsi all’alt non è facoltativo: in situazioni come questa, la sicurezza propria e degli altri è a rischio», ha dichiarato. Le autorità stanno ora completando tutti gli accertamenti per chiarire le cause della fuga.

Il ventenne resta ricoverato in condizioni serie, e nelle prossime ore i medici stabiliranno l’evoluzione del quadro clinico.