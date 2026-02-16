Veneto, inseguimento da brivido: auto si schianta, due arresti

Cadoneghe, 16 febbraio 2026 – Una fuga ad alta velocità terminata in modo spettacolare nel centro di Cadoneghe ha portato all’arresto di due uomini nella notte tra domenica e lunedì.

Intorno alle 23.30, una Peugeot con targa francese non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri a Padova, dando il via a un inseguimento che ha attraversato diversi chilometri tra le strade cittadine e quelle dei comuni limitrofi. La corsa della vettura è finita in vicolo Sauro, dove il conducente ha perso il controllo a causa della carreggiata stretta, sbandando e fermandosi bruscamente.

I due occupanti, entrambi di origine nordafricana, sono stati subito bloccati dai militari e arrestati sul posto. L’episodio ha attirato anche l’attenzione del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che ha lodato l’intervento dei carabinieri: «Un’azione tempestiva e decisiva che ha garantito la sicurezza della cittadinanza e la legalità nel nostro territorio».

Secondo quanto ricostruito, la velocità elevata e la manovra azzardata dell’auto avrebbero potuto provocare gravi incidenti. Grazie alla prontezza dei militari, ogni via di fuga è stata chiusa e la situazione è stata rapidamente sotto controllo.