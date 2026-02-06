Veneto – Inseguimento ad alta tensione: auto pirata in fuga provoca incidente, indagini sui presunti “tagliatori di ruote”

Mira (VE) – I carabinieri di Mestre stanno indagando sull’inseguimento avvenuto martedì sera lungo la Romea, iniziato dopo che due uomini a bordo di una Lotus bianca sono stati avvistati nel parcheggio dell’ipermercato Lando di Mira. L’inseguimento, durato diversi chilometri fino quasi a Chioggia, ha causato un incidente all’incrocio di Giare, coinvolgendo una Fiat Punto guidata da un 31enne originario del Togo e residente a Dolo, finita nel fossato. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

Non è chiaro se i due uomini incappucciati facciano parte della nota banda dei “tagliatori di ruote”, responsabile negli ultimi mesi di numerosi furti nelle aree commerciali di Mestre e Marcon. La banda opererebbe danneggiando gli pneumatici delle auto in sosta e rubando borse e portafogli quando gli automobilisti si fermano a controllare.

Martedì pomeriggio, attorno alle 17.30, i carabinieri erano stati allertati da un cliente che aveva notato i due uomini aggirarsi tra le auto e seguire i clienti. Quando la pattuglia ha tentato di avvicinarli, i fuggitivi sono saliti sulla Lotus con targa tedesca, dando il via all’inseguimento. Dopo diversi chilometri l’auto ha fatto perdere le proprie tracce, probabilmente svoltando su stradine secondarie.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili e chiarire il loro coinvolgimento nei recenti episodi di furto con la tecnica del “taglio pneumatici”. Sul caso sono al lavoro i carabinieri di Mestre, coadiuvati da altre pattuglie per raccogliere testimonianze e visionare eventuali filmati di videosorveglianza.