Veneto – Incidente tra auto e camion, una donna ferita gravemente

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risorgimento, a Gorgo al Monticano, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Motta di Livenza, ha lavorato a lungo per liberare gli occupanti dell’auto rimasti incastrati tra le lamiere. Due le persone a bordo del veicolo: una donna, in condizioni gravi, è stata elitrasportata all’ospedale di Treviso, mentre l’altra persona ha riportato ferite più lievi. Illeso invece l’autista del camion.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118 e i carabinieri di Oderzo, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.