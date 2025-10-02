Veneto – Incidente stradale: tre feriti trasportati in ospedale

Pederobba, 2 ottobre 2025 – Intorno alle ore 15:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via della Vittoria, a Pederobba, per un incidente che ha coinvolto due autovetture.

La squadra del Distaccamento di Montebelluna ha provveduto a mettere in sicurezza la scena e a prestare soccorso ai tre occupanti dei veicoli coinvolti. I feriti sono stati poi affidati al personale sanitario del SUEM 118 e trasportati all’ospedale di Montebelluna per ulteriori accertamenti.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Cornuda, che hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.