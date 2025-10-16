CRONACAVENETO
16 Ottobre 2025 - 11.26

Veneto, incidente stradale multiplo: cinque feriti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Casale sul Sile (Treviso), 16 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16:40, si è verificato un grave incidente stradale in via Roma, nel centro di Casale sul Sile. Coinvolti quattro autovetture, un furgone e una betoniera.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Treviso, che hanno prestato soccorso agli occupanti dei veicoli, poi affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118. In totale cinque persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale per gli accertamenti del caso.

La Polizia locale è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, rimasta temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, incidente stradale multiplo: cinque feriti | TViWeb Veneto, incidente stradale multiplo: cinque feriti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy