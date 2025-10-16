Veneto, incidente stradale multiplo: cinque feriti

Casale sul Sile (Treviso), 16 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16:40, si è verificato un grave incidente stradale in via Roma, nel centro di Casale sul Sile. Coinvolti quattro autovetture, un furgone e una betoniera.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Treviso, che hanno prestato soccorso agli occupanti dei veicoli, poi affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118. In totale cinque persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale per gli accertamenti del caso.

La Polizia locale è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, rimasta temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.