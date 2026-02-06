CRONACAVENETO
6 Febbraio 2026 - 11.25

Veneto – Incidente stradale: due auto rovesciate, una persona estratta dai Vigili del Fuoco

REDAZIONE
FOLLINA – Alle ore 10:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti in via Castelletto a Follina (TV) per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

All’arrivo sul posto, i pompieri hanno prestato soccorso a uno dei conducenti rimasto intrappolato all’interno del veicolo, procedendo poi alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area circostante.

I feriti sono stati affidati ai sanitari del SUEM 118 per le cure del caso, mentre i Carabinieri della stazione di Vittorio Veneto hanno effettuato i rilievi e avviato la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

