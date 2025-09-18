Veneto – Incidente fra 6 veicoli: 4 persone in ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo la strada Porcilana, in località Caloseni, nel comune di Caldiero.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 8.30, ha coinvolto un autocarro e cinque automobili. La dinamica è al vaglio dei carabinieri delle stazioni di Soave e Zevio, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, particolarmente intensa a quell’ora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e il personale sanitario del 118. I quattro feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Bonifacio. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita.