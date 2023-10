VENETO – Incidente di Mestre: a giugno vi fu un altro incidente (il terzo)

Recentemente si è verificato un terzo incidente coinvolgente un autobus elettrico Yutong della compagnia La Linea di Venezia, lo stesso modello coinvolto nei precedenti incidenti del cavalcavia e di sabato scorso a Mestre.

Secondo le notizie riportate oggi dai quotidiani Gedi, l’incidente è stato un tamponamento avvenuto il 16 giugno lungo la strada statale Romea, fortunatamente senza feriti. Tuttavia, l’autista del bus ha dichiarato di aver riscontrato un problema al sistema di frenata assistita del veicolo, affermando che invece di frenare, sembrava accelerare.

Nonostante gli accertamenti e le perizie, comprese quelle delle compagnie assicurative, non abbiano rilevato alcun difetto ai freni. È stata la Polizia locale a registrare l’incidente, e alla fine del periodo contrattuale, l’autista non ha visto il suo contratto a termine rinnovato.

La Linea, la principale impresa privata di trasporto della regione, impiega circa 300 autisti che forniscono servizio sugli autobus quotidianamente. Prima degli ultimi eventi, l’azienda sostiene che il tasso di incidenti o guasti ai propri autobus era notevolmente al di sotto della media del settore.

*** L’incidente di sabato

Alle 21:10, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carducci a Mestre per un bus del trasporto urbano finito contro un pilastro del sottoportico di un caseggiato per un probabile malore dell’autista: 14 feriti. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e il funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza il mezzo e coadiuvato i soccorsi del personale sanitario del SUEM intervenuti con diverse ambulanze e l’auto medica, che ha assistito i passeggeri molti dei quali contusi. Tutte le persone coinvolte, tutti coscienti, sono stati traferiti negli ospedali di Mestre, Dolo e Mirano per le cure e gli accertamenti. Sul posto la polizia di stato, la polizia locale e i carabinieri. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per la rimozione del bus e il controllo di staticità del pilastro.