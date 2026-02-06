Veneto – Incidente con cinque auto: chiusa la Tangenziale Nord verso Padova

Poco dopo le 21.00 di giovedì 5 febbraio, un incidente stradale che ha coinvolto cinque autovetture ha causato la chiusura temporanea della Tangenziale Nord, nel tratto di Vigonza in direzione Padova. Alcuni dei veicoli, a seguito dell’impatto, sono finiti nell’adiacente fossato.

Gli occupanti delle auto hanno riportato ferite lievi e non risultano persone in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità.