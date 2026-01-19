CRONACAVENETO
19 Gennaio 2026 - 16.47

Veneto – Incendio sull’A4: in fiamme il rimorchio di un camion (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intervento dei Vigili del fuoco alle 12.30 di oggi lungo l’autostrada A4 Brescia–Padova, all’altezza dell’uscita di Padova Ovest, per l’incendio del rimorchio di un autocarro adibito al trasporto di ferro.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Padova, che ha rapidamente domato le fiamme sviluppatesi sugli assi centrali del rimorchio, evitando che l’incendio si propagasse alla motrice e agli altri veicoli in transito.

Presenti anche la Polizia Stradale e il personale autostradale, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 16.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Incendio sull’A4: in fiamme il rimorchio di un camion (video) | TViWeb Veneto - Incendio sull’A4: in fiamme il rimorchio di un camion (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy