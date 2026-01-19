Veneto – Incendio sull’A4: in fiamme il rimorchio di un camion (video)

Intervento dei Vigili del fuoco alle 12.30 di oggi lungo l’autostrada A4 Brescia–Padova, all’altezza dell’uscita di Padova Ovest, per l’incendio del rimorchio di un autocarro adibito al trasporto di ferro.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Padova, che ha rapidamente domato le fiamme sviluppatesi sugli assi centrali del rimorchio, evitando che l’incendio si propagasse alla motrice e agli altri veicoli in transito.

Presenti anche la Polizia Stradale e il personale autostradale, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 16.