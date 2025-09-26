CRONACAVENETO
26 Settembre 2025 - 16.22

Veneto – Incendio sul tetto di una palazzina, tre famiglie evacuate con minori

REDAZIONE
PESCHIERA DEL GARDA (VR), 26 settembre 2025 – Si sono concluse nella tarda serata di giovedì 25 settembre le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’incendio divampato nel primo pomeriggio in corte Bertaiola, a Peschiera del Garda.

Le fiamme hanno interessato il tetto in legno di una palazzina a più piani, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Verona, Bardolino e Castiglione delle Stiviere, che hanno lavorato per ore al fine di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente.

La copertura, circa 300 metri quadrati, è stata in parte distrutta, con danni anche agli appartamenti sottostanti. A seguito delle verifiche di stabilità, l’edificio è stato dichiarato inagibile. Le tre famiglie residenti, tra cui alcuni minori, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e hanno trovato sistemazione temporanea presso parenti o in strutture ricettive della zona.

