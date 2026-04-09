CRONACAVENETO
9 Aprile 2026 - 12.24

Veneto – Incendio in una ditta di trattamento rifiuti nella notte (FOTO)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Alle 23:00 di ieri Vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in una ditta di trattamento rifiuti in via Bursi nel Comune di Oppeano (VR). Per cause in corso l’accertamento circa 10 t di materiale vario, fra cui carta, nylon e legno, sono state interessate dalle fiamme. Quattro le squadre intervenute con autopompe ed autobotti: il Vigili del fuoco hanno da subito contenuto l’incendio che aveva preso vigore nel piazzale ed evitato che coinvolgesse il resto dell’azienda di 31000 mq circa. Attraverso i mezzi meccanici dell’azienda stessa è stato possibile smassare i materiali coinvolti e procedere alla completa estinzione avvenuta intorno alle ore 5 odierne. Solamente lambìto dal fuoco il fabbricato.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Incendio in una ditta di trattamento rifiuti nella notte (FOTO) | TViWeb Veneto - Incendio in una ditta di trattamento rifiuti nella notte (FOTO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy