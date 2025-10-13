CRONACAVENETO
13 Ottobre 2025 - 9.48

Veneto – Incendio in un appartamento, evacuate 14 famiglie (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Verona – Poco prima delle 5 di domenica 12 ottobre 2025, tre squadre dei vigili del fuoco di Verona sono intervenute in via Maddalena per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di sette piani.

Dodici operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, mentre le 14 famiglie residenti sono state evacuate in via precauzionale e hanno atteso in strada la conclusione delle operazioni. L’appartamento interessato è stato controllato accuratamente per escludere la presenza di persone all’interno.

Nessuno è rimasto ferito. Le operazioni si sono concluse dopo circa tre ore con la completa messa in sicurezza dell’alloggio, dichiarato inagibile. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Incendio in un appartamento, evacuate 14 famiglie (video) | TViWeb Veneto - Incendio in un appartamento, evacuate 14 famiglie (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy