Veneto – Incendio in un appartamento, evacuate 14 famiglie (video)

Verona – Poco prima delle 5 di domenica 12 ottobre 2025, tre squadre dei vigili del fuoco di Verona sono intervenute in via Maddalena per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di sette piani.

Dodici operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, mentre le 14 famiglie residenti sono state evacuate in via precauzionale e hanno atteso in strada la conclusione delle operazioni. L’appartamento interessato è stato controllato accuratamente per escludere la presenza di persone all’interno.

Nessuno è rimasto ferito. Le operazioni si sono concluse dopo circa tre ore con la completa messa in sicurezza dell’alloggio, dichiarato inagibile. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118.