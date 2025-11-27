Veneto – Incendio in un appartamento ad Abano Terme: una persona intossicata

ABANO TERME (PD) – Nelle prime ore di giovedì 27 novembre un incendio è divampato in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di via Catullo.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Abano Terme, supportate dall’autobotte e dall’autoscala provenienti da Padova, sono intervenute poco dopo le 2 per domare le fiamme, che hanno interessato in particolare la camera da letto dell’abitazione.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili hanno soccorso il residente, rimasto intossicato dal fumo, e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118.

L’appartamento, gravemente danneggiato, è stato dichiarato inagibile. L’intervento si è concluso alle 4:30.