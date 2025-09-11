Veneto – Incendio in marina: due barche a fuoco

Incendio a Marina di Cavallino, in fiamme due imbarcazioni ormeggiate in porto

Momenti di paura questa mattina a Marina di Cavallino (VE), dove due imbarcazioni di circa 15 metri ormeggiate in porto sono state avvolte dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Jesolo, supportati dalla squadra di San Donà di Piave, che stanno operando per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha sprigionato una densa colonna di fumo, visibile a grande distanza, ma fortunatamente al momento non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.