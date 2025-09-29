CRONACAVENETO
29 Settembre 2025 - 15.19

Veneto – Incendio in abitazione per guasto elettrico

Attimi di paura questa mattina a Istrana, dove intorno alle 11:30 un incendio è divampato all’ingresso di un’abitazione in piazzale Roma.

I Vigili del Fuoco di Treviso, giunti sul posto, hanno rapidamente domato le fiamme che avevano interessato la tettoia di accesso all’abitazione, riuscendo a contenere il rogo ed evitando che si propagasse all’interno della casa. L’intervento tempestivo ha permesso di limitare in modo significativo i danni.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi di un guasto elettrico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.

