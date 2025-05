Veneto – Incendio di una pompeiana: ferita una persona per lo scoppio di una bombola (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 19:40 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luigi Mazzucco a Zero Branco per l’incendio di una pompeiana e lo scoppio di una bombola di gas da campeggio. Una persona è rimasta ustionata colpita da schegge.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Treviso con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e 11 operatori, hanno spento le fiamme, riuscendo a evitare il coinvolgimento dell’abitazione adiacente, che è stata comunque interessata dai fumi dell’incendio.

La persona ferita è stata soccorsa dal personale del Suem e trasferita in ospedale.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo la mezzanotte.