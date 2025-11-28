Veneto – Incendio devasta un’abitazione: Vigili del fuoco in azione dalle 3:30. Un ferito (video)

Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco sono impegnati a Codevigo, in via Girotte, per domare un incendio che ha interessato un’abitazione privata. Sul posto operano le squadre di Piove di Sacco, supportate dall’autobotte della sede centrale di Padova, insieme ai Vigili del fuoco di Venezia Mestre con autopompa e autoscala, e ai volontari di Borgoricco.

Il personale sanitario del SUEM 118 ha preso in carico un anziano residente per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri, mentre i tecnici Enel stanno lavorando al ripristino e alla messa in sicurezza degli impianti elettrici.

L’intervento dei Vigili del fuoco prosegue per garantire la completa messa in sicurezza dell’area e verificare eventuali danni strutturali all’abitazione.