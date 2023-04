VENETO – Incendio devasta una mansarda

Alle 12:45, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazzale Lazzaro Giovannacci a Marghera Venezia per l’incendio divampato all’esterno della terrazza di una mansarda, di una palazzina di tre piani: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mestre con 2 autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato. All’arrivo dei soccorsi il calore aveva causato la rottura della vetrata con le fiamme penetrate all’ingresso dell’abitazione. le quali hanno causato danni da fumo e da calore, ma fortunatamente non strutturali. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava nell’abitazione. Bruciati tutti i mobili del terrazzo e l’unità esterna di un climatizzatore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 15:00 circa.