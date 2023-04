VENETO – Azienda devastata dalle fiamme: non si esclude il dolo (VIDEO)

Alle 18:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Rocco, a Giavera del Montello per spegnere un vasto incendio che ha interessato il deposito logistico di un’azienda di abbigliamento e calzature della grandezza di circa 18.000 metri quadri, nel quale nessuna persona è rimasta ferita. L’azienda è la Debby Line. Le indagini partiranno quando l’area sarà messa in sicurezza. Non si esclude il dolo.

Le squadre intervenute da Montebelluna, Conegliano, Treviso e Venezia con 18 automezzi e 30 vigili del fuoco coadiuvati dal comandante Giuseppe Costa, sono riusciti a circoscrivere le fiamme salvando il piano interrato e un’ala adiacente alla struttura principale.

L’alta colonna di fumo alzatasi per le fiamme è stata visibile da gran parte della provincia. Le squadre intervenute nel pomeriggio hanno ricevuto il cambio degli operatori del cambio turno che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza nell’area.