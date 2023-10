VENETO – Il Soccorso Alpino recupera una 16enne sul Nevegal

Intervento del Soccorso Alpino sul Nevegal giovedì 12 ottobre poco dopo le 19. L’intervento è scattato dopo la chiamata di una ragazza che si era fatta male. Partita dal Piazzale con un’amica per una camminata, nel rientrare sul tratto tra la base del muro delle Erte e il ristoro della Grava, la sedicenne di Belluno aveva messo male il piede, riportando la sospetta distorsione della caviglia e non potendo più procedere autonomamente. Una squadra ha quindi individuato le due giovani, guidata dalla luce della loro frontale, e le ha raggiunte per poi accompagnarle fino alla strada. L’infortunata è stata trasportata al San Martino.