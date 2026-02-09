CRONACAVENETO
9 Febbraio 2026 - 17.23

Veneto – Il Mincio restituisce un’auto e una barca. Operazione dei vigili del fuoco (video)

REDAZIONE
PESCHIERA DEL GARDA (VR) – Questa mattina, intorno alle 10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul fiume Mincio a Peschiera del Garda per un’operazione di recupero di una certa complessità.

Sul posto è stata inviata la squadra dei Vigili del Fuoco di Bardolino, supportata dal personale della centrale di Verona con l’autogrù. Determinante anche l’intervento dei sommozzatori del Nucleo Regionale del Veneto, che si sono immersi nelle acque del fiume per assicurare i mezzi e permetterne il recupero in sicurezza.

L’operazione ha permesso di riportare a riva un’autovettura e un natante finiti nel corso d’acqua. Le manovre di recupero, rese particolarmente complesse dalla posizione dei mezzi, sono state eseguite con grande precisione e coordinamento tra le squadre intervenute.

Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità, grazie alla professionalità del personale dei Vigili del Fuoco.

