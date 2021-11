VENETO – Green Pass: raffica di controlli e sanzioni nel Padovano

Si fanno più stringenti i controlli sul rispetto dell’uso del green pass negli esercizi pubblici. Nel weekend sono stati controllati 126 esercizi pubblici (bar e ristoranti) nel Padovano e sono state controllate 268 persone.

E’ stata elevata una sanzione amministrativa ad un esercente perché ha permesso l’accesso al bar ad un numero di persone superiori a quello massimo previsto. Sanzione anche ad un altro barista che ha permesso l’ingresso ad una persona senza green pass, a sua volta sanzionata. Altri due ristoratori sono stati sanzionati per aver permesso l’accesso al locale a tre clienti senza di green pass (anche loro sanzionati). Sanzionato anche un responsabile dei controlli di una pasticceria per non aver tenuto registro di controlli del green pass oltre a di cinque dipendenti e il titolare, tutti senza certificazione.