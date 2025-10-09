CRONACAVENETO
9 Ottobre 2025 - 15.03

Veneto – Grave un’infermiera investita all’alba davanti all’ospedale

REDAZIONE
PORTOGRUARO – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore di giovedì 9 ottobre davanti all’ospedale di Portogruaro, dove un’infermiera di 57 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava nei pressi dell’ingresso della struttura sanitaria.

L’impatto è stato violento: la donna è caduta a terra battendo la testa e riportando un serio trauma cranico. I soccorsi del Suem 118 sono arrivati in pochi minuti e, valutate le condizioni critiche della ferita, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Lì la donna è stata ricoverata in rianimazione, dove si trova in prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Portogruaro stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono stati effettuati rilievi e saranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza per accertare eventuali responsabilità.

