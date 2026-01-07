Veneto – Grave incidente: donna trasportata in ospedale dopo lo scontro tra due auto

Colognola ai Colli, 6 gennaio 2026 – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio dell’Epifania a Colognola ai Colli, coinvolgendo due autovetture e causando il grave ferimento di una donna di 70 anni.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 16, all’incrocio tra via Donzellino e via Biondella. La settantenne, alla guida di una Fiat Cubo, stava immettendosi sulla carreggiata quando è stata centrata da un’altra vettura con a bordo due giovani di circa vent’anni. La Fiat è stata spinta fuori strada, finendo in un vigneto a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero, che hanno estratto la donna dall’abitacolo. Successivamente, la guidatrice è stata trasferita in elicottero all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per numerose fratture, tra cui costole e bacino, e alcune lesioni interne. Al momento la donna è ricoverata in terapia intensiva, cosciente, ma con prognosi riservata.

I carabinieri della stazione locale stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, l’auto dei due giovani avrebbe proceduto a elevata velocità e il contatto sarebbe avvenuto durante un sorpasso in curva, ma le autorità stanno verificando le esatte circostanze.