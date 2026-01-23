Veneto – Gratta e Vinci premia con un vitalizio da quasi 2 milioni: caccia al vincitore

Volpago del Montello (Treviso) – La fortuna ha bussato a Volpago del Montello, regalando a un fortunato giocatore una vincita da capogiro. Un biglietto Gratta e Vinci della serie «Turista per Sempre», acquistato all’edicola di via San Pio X, ha fruttato un premio complessivo di 1 milione e 840 mila euro.

Il meccanismo del gioco prevede un primo assegno immediato da 300 mila euro e un vitalizio mensile di 6.000 euro per vent’anni, con un bonus finale di 100 mila euro, portando il totale vicino ai 2 milioni di euro. Una vera e propria sicurezza economica a lungo termine per chi ha centrato il tagliando vincente.

La titolare della tabaccheria sottolinea come sia difficile immaginare chi possa essere il nuovo milionario: «Qui giocano persone del posto ma anche clienti di passaggio. Potrebbe essere chiunque», afferma, aggiungendo che l’acquisto di Gratta e Vinci è una consuetudine quotidiana per molti abitanti della zona.

Al momento l’identità del vincitore resta sconosciuta e la curiosità in paese è già alle stelle. Nessun indizio permette di risalire a chi abbia acquistato il biglietto fortunato, alimentando la caccia al nuovo milionario trevigiano.