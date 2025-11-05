Veneto – Operaio cade dal tetto di un silos e muore

SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) – Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì 4 novembre in via Madonnina, a San Martino di Venezze. Un operaio di 47 anni, Mirco Furlin di Monselice, che lavorava per un’azienda di Piacenza d’Adige, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un silos, da un’altezza di circa dieci metri, all’interno di un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais.

L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Adria, dei sanitari del Suem 118 e dei Carabinieri. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto anche gli ispettori dello Spisal per le verifiche di competenza.

Il segretario generale della Uil Veneto, Roberto Toigo, ha commentato con amarezza la notizia: «È l’ennesima caduta dall’alto, una delle principali cause di morte sul lavoro nel 2025. Nonostante protocolli e controlli, non si riesce a interrompere questa catena di tragedie. Occorre capire che la fretta e il profitto non possono costare vite umane».

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro registrato nel Polesine in pochi giorni, dopo quello di Luca Domenicale, 29 anni, di Taglio di Po, rimasto schiacciato da un macchinario in un’azienda di prefabbricati.