Veneto – Giovane imbocca ferrata senza alcuna attrezzatura e resta bloccato

Attimi di paura ieri pomeriggio sul Massiccio del Grappa per un giovane escursionista rimasto bloccato sulla Ferrata Guzzella senza alcuna attrezzatura.

Il ragazzo, 27 anni, originario di Ospedaletto Euganeo (PD), aveva lasciato l’auto a San Liberale per salire a piedi fino a Cima Grappa insieme a un amico. Giunti in vetta, poiché il compagno era affaticato, il giovane aveva deciso di scendere da solo al parcheggio per recuperare l’auto e risalire poi in sua compagnia.

Affidandosi a indicazioni online che gli suggerivano la Ferrata Guzzella come via più breve per rientrare a valle, ha intrapreso la discesa senza kit da ferrata né casco. Resosi conto ben presto della difficoltà dell’itinerario attrezzato e dei rischi connessi, si è fermato impaurito e incapace di proseguire.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15. L’elicottero di Treviso emergenza ha tentato di avvicinarsi, ma le nubi basse hanno impedito il recupero dall’alto. Dopo un atterraggio a Fietta e un’attesa vana di un varco tra le nuvole, l’equipaggio è stato costretto a desistere per intervenire su un’altra missione.

A quel punto è entrata in azione una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha raggiunto in jeep la strada a mezza costa lungo la Ferrata. I tecnici hanno risalito il cavo per circa 150 metri, fino a raggiungere il 27enne. Una volta assicurato e dotato di imbrago, il giovane è stato calato alla base del tratto attrezzato e riportato sulla strada.

Da lì i soccorritori lo hanno accompagnato fino a Cima Grappa, dove hanno recuperato anche l’amico, per poi riaccompagnarli entrambi al parcheggio di San Liberale.