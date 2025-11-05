CRONACAVENETO
5 Novembre 2025 - 12.18

Veneto – Giovane fa irruzione in municipio e minaccia di morte il sindaco: fermato dai carabinieri

REDAZIONE
Attimi di tensione questa mattina, 5 novembre, nel municipio di Cadoneghe, dove un giovane del posto in evidente stato di alterazione psicofisica ha fatto irruzione negli uffici comunali, urlando e rovesciando arredi prima di minacciare di morte il sindaco Marco Schiesaro. La notizia è riportata dal sito Padovaoggi.

L’uomo, già noto in paese, avrebbe pronunciato frasi sconnesse e gesti aggressivi, spaventando i presenti e costringendo i dipendenti a rifugiarsi nei propri uffici. Dopo aver individuato il primo cittadino, lo ha affrontato in modo violento, prima di uscire nel cortile della casa comunale continuando a inveire.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente: in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri di Cadoneghe insieme alla polizia locale, riuscendo a bloccare e immobilizzare l’esagitato.

«Ho sentito urla e colpi provenire dal corridoio — ha raccontato Schiesaro —. Quando ha capito chi ero, ha iniziato a minacciarmi di morte. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse».

Sono in corso accertamenti per chiarire cosa abbia scatenato l’episodio e valutare lo stato di salute del giovane.

