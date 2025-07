Veneto – Giovane coppia si perde nel bosco con il cane: interviene il Soccorso Alpino

Ala (TN), 28 luglio 2025 – Si è concluso intorno alle 23.45 l’intervento di recupero di una coppia di escursionisti veronesi dispersi sul Corno d’Aquilio, in un’area impervia sul versante trentino. I due, una 33enne e un 32enne di Valeggio sul Mincio (VR), erano partiti per un’escursione ad anello lungo il sentiero 234 ma, a causa di segnalazioni poco chiare, avevano perso l’orientamento finendo fuori traccia, in un bosco ripido e pieno di ostacoli naturali.

L’allarme è scattato ieri sera alle 19.40, quando i Vigili del fuoco hanno girato la segnalazione alla Centrale del 118. Dato che i due si trovavano tecnicamente in territorio trentino ma in un’area più facilmente raggiungibile dalla Val d’Adige, è intervenuto il Soccorso alpino di Verona, che ha avviato l’operazione in coordinamento con la Centrale di Trento.

Una prima squadra, seguita da una seconda, è salita lasciando i mezzi ai Tommasi e ha iniziato la risalita verso Rocca Pia, poi ha deviato su una traccia compatibile con le coordinate ricevute. Dopo aver attraversato un tratto di bosco verticale e difficile, con alberi abbattuti e salti di roccia, i soccorritori hanno stabilito il contatto vocale con la coppia, che si trovava in realtà circa 250 metri più in basso rispetto alla posizione stimata. Con loro anche il loro cane, un golden retriever di 40 chili.

I due escursionisti sono stati dotati di casco, imbragati e assicurati con corda corta per essere riportati sul sentiero in sicurezza. Un soccorritore ha preso con sé il cane al guinzaglio. Una volta tornati sull’itinerario corretto, sono stati accompagnati fino ai mezzi, dove li attendevano altri soccorritori e i Vigili del fuoco. Presente sul posto anche una squadra del Soccorso alpino di Ala per eventuale supporto.

La coppia, partita per un’escursione apparentemente semplice, ha ammesso di aver inizialmente tentato di orientarsi da sola ma, vista la complessità del terreno, ha preferito chiedere aiuto per evitare rischi maggiori.