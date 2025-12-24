CRONACAVENETO
Veneto – Giovane coppia rimane bloccata tutta la notte sulla neve con l’auto. Salvata dal Soccorso Alpino

Pieve del Grappa (TV), 24-12-25 – Questa mattina, intorno alle 6.30, una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuta in Val delle Mure, passando da località Salto della Capra, per soccorrere un ragazzo e una ragazza bloccati con la loro auto a causa della neve.

I due 24enni di Camposampiero erano saliti ieri sera a Cima Grappa, ma durante il rientro il navigatore li aveva fatti passare per la Val delle Mure, strada già chiusa nella parte alta dall’ultima nevicata. Qui erano stati costretti a fermarsi a causa del ghiaccio e della neve che impedivano loro di proseguire.

Inizialmente, il padre del ragazzo aveva cercato di raggiungerli, ma si era bloccato a sua volta e aveva contattato il 118. Una prima squadra di soccorritori ha raggiunto i due giovani e, dopo aver agganciato l’auto, l’ha trainata in salita fino alla strada pulita. Una seconda squadra è intervenuta in supporto per garantire la sicurezza dell’operazione.

