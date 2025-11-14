CRONACAVENETO
14 Novembre 2025 - 16.14

Veneto – Giovane ciclista precipita per dieci metri: è in gravi condizioni

REDAZIONE
Un ragazzo di 21 anni, originario di Castelfranco Veneto, è ricoverato in condizioni gravi dopo un incidente avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 14 novembre lungo via Foresto di Cassonetto, ad Asolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ciclista avrebbe mancato una curva, finendo contro un muretto a bordo strada. L’urto lo ha sbalzato nel campo sottostante, dove è precipitato per circa dieci metri.

Sul posto è intervenuta l’automedica di Pedemontana Emergenza ODV: valutata la gravità delle ferite, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Treviso. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso del Ca’ Foncello.

I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma spinale e lesioni alla caviglia destra. Le sue condizioni rimangono critiche.

