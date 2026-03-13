Veneto – Gasolio camuffato da olio lubrificante sui treni merci: sequestrati 64 mila litri

Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi nel settore delle accise lungo le principali tratte ferroviarie del Nord Italia. Le Fiamme Gialle dei comandi provinciali di Udine e Verona, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e delle principali arterie ferroviarie, hanno sottoposto a ispezione alcuni vagoni ferroviari “tank container” utilizzati per il trasporto di sostanze chimiche e diretti verso il Sud Italia.

Gli approfondimenti investigativi condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine, con la collaborazione dei colleghi veronesi, hanno riguardato in particolare due container ferroviari accompagnati da documentazione che indicava genericamente il trasporto di olio lubrificante proveniente dall’Est Europa, destinato a un non meglio specificato cliente bulgaro, ma con consegna prevista nella penisola.

Le anomalie riscontrate nei documenti hanno spinto i finanzieri a verificare direttamente il contenuto delle cisterne. I controlli hanno così permesso di accertare che il prodotto trasportato presentava in realtà le caratteristiche del gasolio per autotrazione, noto come “Designer Fuel”, spesso utilizzato in traffici illeciti per evadere il pagamento delle accise.

L’operazione ha portato quindi al sequestro di circa 64 mila litri di carburante, di fatto gasolio idoneo all’autotrazione, che era stato fraudolentemente sottratto al pagamento delle imposte.

Le indagini ora proseguono per ricostruire l’intera filiera del traffico illecito e individuare il reale destinatario del carico.

L’operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, conferma l’impegno del Corpo nel contrasto alle frodi nel settore dei prodotti energetici, fenomeni che provocano gravi danni alle entrate dello Stato e alterano le regole della concorrenza. Inoltre, l’utilizzo di carburanti chimicamente alterati può comportare rischi sia per l’ambiente sia per la sicurezza della circolazione stradale.