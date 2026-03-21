Veneto – Gang tenta di rapinare quattro ragazzi, tre ventenni trovati e denunciati

Tentano di rapinare quattro coetanei in pieno centro, ma vengono rintracciati e denunciati dalla polizia nel giro di pochi minuti. È accaduto nella serata del 20 marzo in via Roma, nel cuore di Padova.

Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, tre giovani – un 22enne di origine senegalese e due italiani di 17 e 19 anni – hanno avvicinato quattro ragazzi padovani tra i 19 e i 20 anni con la scusa di chiedere indicazioni. In pochi istanti l’atteggiamento sarebbe cambiato, diventando sempre più insistente e aggressivo, fino alla richiesta di denaro: 10 euro a testa.

Al rifiuto delle vittime, la situazione è degenerata. I tre avrebbero bloccato i ragazzi, spingendoli contro una vetrina e colpendone uno con un pugno, nel tentativo di costringerli a consegnare il denaro. Approfittando di un momento di distrazione, i quattro sono riusciti a fuggire e a chiamare il 113.

Le pattuglie intervenute hanno avviato subito le ricerche, individuando i sospetti poco dopo in via Umberto I. Fermati e accompagnati in Questura, sono stati identificati: il 22enne senegalese risultava già gravato da diversi precedenti per reati come rapina, furto ed evasione, con una condanna nel 2025 a oltre due anni di reclusione. Il minorenne, invece, era già noto alle forze dell’ordine perché ritenuto vicino a una baby gang attiva in città.

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati denunciati per tentata rapina aggravata in concorso. Nei loro confronti il questore ha disposto anche misure di prevenzione: Daspo, Dacur e avvisi orali, con divieti di accesso ai locali del centro per diversi anni.