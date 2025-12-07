Veneto – Gang di maranza massacra di botte gruppo di giovani

Un sabato sera affollato in centro a Treviso si è trasformato in un episodio di violenza quando, intorno alle 22, quattro giovani trevigiani sono stati aggrediti da un gruppo di circa dieci maranza, descritti da alcuni testimoni come in parte di origine marocchina e balcanica.

La rissa è esplosa nella zona di Porta San Tomaso. Secondo le prime ricostruzioni, una provocazione lanciata da uno dei maranza avrebbe acceso gli animi, seguita da una risposta in dialetto napoletano da parte di uno dei quattro ragazzi. Un successivo incontro tra i due gruppi ha fatto degenerare la situazione: uno degli aggressori ha colpito con una manata uno dei trevigiani.

Nel tentativo di evitare che il confronto esplodesse, un 19enne — atleta agonista di kick boxing — ha trattenuto un amico per impedirgli di reagire. È stato però lui a pagare il prezzo più alto: colpito da due pugni al volto, è caduto a terra riportando la frattura della mandibola e dell’orbita. Dovrà essere operato nei prossimi giorni all’ospedale Ca’ Foncello, con una prognosi di almeno venti giorni.

Il minorenne del gruppo, ferito alla testa e con una copiosa perdita di sangue, è stato soccorso dal Suem 118 e medicato in pronto soccorso con alcuni punti di sutura. Gli altri due giovani hanno riportato ecchimosi e abrasioni, probabilmente causate anche dall’uso di tirapugni da parte degli aggressori.

Le volanti della polizia sono intervenute poco dopo, incontrando i quattro all’altezza di Porta Manzoni. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e identificare i membri della gang di maranza. I ragazzi feriti formalizzeranno la denuncia in Questura martedì mattina.