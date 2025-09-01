Veneto, furto e devastazione al camposanto: escrementi negli uffici dopo il raid

Fine settimana di vandalismi e furti in Veneto, con un episodio che ha destato indignazione nella comunità di Cadoneghe (Padova). Tra il 29 e il 31 agosto ignoti hanno fatto irruzione nel cimitero di via Matteotti, forzando la porta dell’ufficio del necroforo comunale. I malviventi hanno rubato un computer e documentazione, lasciando l’ambiente a soqquadro.

Oltre al furto, gli autori hanno lordato i locali con escrementi, mozziconi di sigaretta e sporcizia diffusa, prima di dileguarsi. A scoprire quanto accaduto è stato, la mattina del 1° settembre, lo stesso necroforo, che ha immediatamente avvertito il 112 e formalizzato la denuncia ai carabinieri. I militari hanno effettuato un sopralluogo e repertato alcune impronte che potrebbero condurre ai responsabili, presumibilmente almeno tre persone.

Duro il commento del sindaco Marco Schiesaro: «Squallidi farabutti. Così definirei i personaggi che si sono intrufolati nella segreteria del nostro camposanto distruggendo tutto, rubando quello che c’era, defecando ovunque, fumando allegramente. Mi auguro che chi ha deciso di violare un luogo così delicato ed importante venga presto assicurato alla giustizia. Ho dei sospetti, ma voglio che la giustizia faccia il suo corso e in tal senso ho piena fiducia nei nostri carabinieri».

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i vandali sarebbero entrati da via Augusta. Le telecamere comunali installate in zona potrebbero aver ripreso la scena e fornire elementi utili alle indagini.