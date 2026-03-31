Veneto – Furto di portafogli sul tram: due borseggiatori bloccati e arrestati

Nel pomeriggio di sabato scorso a Padova, due cittadini romeni senza fissa dimora, rispettivamente di 57 e 55 anni, sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato per furto con destrezza aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli uomini erano saliti a bordo di un tram nel capoluogo e avevano sfilato il portafoglio a un passeggero di 65 anni.

La Squadra Mobile, impegnata in un servizio antiborseggio in borghese, ha notato i due sospetti salire sul mezzo, avvicinare i passeggeri e scambiarsi sguardi d’intesa. Uno dei due ha coperto con il corpo l’altro mentre sfilava il portafoglio della vittima. Alla fermata successiva, i borseggiatori sono scesi e hanno tentato la fuga, durante la quale uno ha gettato il portafoglio in un cestino dei rifiuti. Nonostante la resistenza, i poliziotti li hanno fermati, recuperando il portafoglio e riportando la calma. Durante la colluttazione è stato danneggiato un pannello in plexiglass della pensilina della fermata.

Gli arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine per reati simili commessi in tutto il Nord Italia. Il 57enne era sottoposto a obbligo di dimora in Lombardia, mentre il 55enne aveva precedenti per rapina e borseggio in provincia di Milano e Mestre. Dopo la convalida degli arresti, il Gip ha disposto a loro carico il divieto di dimora a Padova. Il Questore Marco Odorisio ha inoltre emesso per entrambi il foglio di via da Padova per quattro anni e il Dacur.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine contro i borseggi sui mezzi pubblici, fenomeno che, nonostante i controlli, continua a destare attenzione tra i passeggeri.