4 Dicembre 2025 - 9.55

Veneto – Furgone rubato abbandonato sui binari: treno lo centra in pieno e scatena il caos ferroviario

REDAZIONE
Un episodio inquietante ha interrotto la quiete del primo mattino a Postioma di Paese, lungo la linea Treviso-Montebelluna. Alle 5.30 circa un treno regionale, in transito all’altezza del passaggio a livello di via Santa Lucia, ha impattato contro un furgone risultato rubato e inspiegabilmente abbandonato sui binari. A bordo del mezzo non c’era nessuno.

Il macchinista, che stava conducendo il convoglio senza passeggeri, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna e la polizia ferroviaria di Treviso, mentre i mezzi del Suem 118 sono rientrati non essendoci feriti. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi.

Il furgone travolto era stato rubato poche ore prima alla ditta di costruzioni Martini di Paese, da cui sono stati sottratti anche altri due camion. Nella stessa notte è stato registrato un furto alla profumeria del centro commerciale Aliper di Castagnole di Paese, episodio che potrebbe essere collegato.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente e individuare gli autori dei furti, oltre a comprendere perché il veicolo sia stato lasciato sui binari, creando un rischio potenzialmente gravissimo per la sicurezza ferroviaria.

