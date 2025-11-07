Veneto – Fuoco in uno scantinato: due intossicati, anche un ragazzo di 14 anni

Poco prima delle 21 di ieri sera un incendio è divampato in uno scantinato di un’abitazione di tre piani in via Radisi, a San Martino Buon Albergo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, con il supporto di un’autobotte proveniente dalla centrale di Verona.

Le squadre hanno tratto in salvo un minore di 14 anni, in difficoltà a percorrere le scale invase dal fumo. Il ragazzo è stato protetto con una speciale maschera che gli ha consentito di respirare la stessa aria del soccorritore, permettendo così di condurlo all’esterno in sicurezza.

Due in totale le persone rimaste intossicate, assistite dal Suem 118 e successivamente trasportate al vicino ospedale.

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse a causa del denso fumo accumulatosi nei locali. La completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area sono durate circa tre ore.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.