Veneto – Fuoco in un condominio: due persone gravi

Un violento incendio è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì in un condominio del quartiere San Michele, a Verona, causando il ricovero in ospedale di due persone in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del rogo ci sarebbe un gesto accidentale: una delle persone coinvolte si sarebbe addormentata con una sigaretta accesa, innescando le fiamme all’interno dell’appartamento. Il fumo e il calore si sono rapidamente propagati, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Oltre ai due feriti più gravi, un’altra persona ha avuto bisogno delle cure del personale sanitario del Suem 118. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio; al termine delle operazioni l’appartamento interessato è stato posto sotto sequestro.

Il resto del condominio è stato dichiarato agibile. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale e le Volanti della Questura per gli accertamenti del caso.