Veneto – Fugge da una struttura sanitaria e viene investita: donna gravissima

L’incidente a Salgareda lungo la Provinciale Ovest. Trasportata in elicottero al Ca’ Foncello

SALGAREDA (TREVISO), 11 febbraio 2026 – Si sarebbe allontanata improvvisamente da una comunità terapeutica per poi dirigersi verso la strada, dove è stata travolta da un mezzo pesante in transito. Il grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 lungo via Provinciale Ovest, in località Vigonovo, nel territorio comunale di Salgareda.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tentato di attraversare la carreggiata quando è sopraggiunto un camion. L’impatto è stato violento: dopo l’urto con il mezzo pesante, la donna è stata sbalzata contro un’auto parcheggiata a bordo strada.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. La donna è stata stabilizzata sul luogo dell’incidente, intubata e trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverata in condizioni gravissime. La prognosi è al momento riservata.

Sulla dinamica stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, affiancati dalla polizia locale. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire l’esatta sequenza dei fatti. L’autotrasportatore, sotto shock, avrebbe riferito di essersi trovato la donna improvvisamente davanti al mezzo senza avere il tempo materiale per evitare l’investimento.