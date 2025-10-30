Veneto – Frontale tra auto e camion: ferito un 64enne

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, per un incidente frontale in via Kennedy a San Giorgio in Bosco (Padova) tra un’auto e un mezzo pesante.

Il conducente dell’auto, un uomo di 64 anni, è rimasto ferito. All’arrivo dei soccorsi era già fuori dal veicolo: è stato preso in carico dal personale Suem 118 e trasportato in ospedale. Illeso invece l’autista del camion.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella ha messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Sul posto anche la Polizia locale, incaricata dei rilievi e dell’accertamento delle cause del sinistro.