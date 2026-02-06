Veneto – Frontale sulla SP46: tre persone, tra cui un minore, portate in ospedale

VIGODARZERE – Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 7.00 di venerdì 6 febbraio in via Annibale da Bassano, lungo la SP46, a Vigodarzere.

Due autoveicoli sono rimasti coinvolti in un frontale. I tre occupanti, tra cui un minore, sono stati presi in carico dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Padova per la messa in sicurezza dei mezzi e il ripristino della viabilità. Le cause del sinistro sono al momento in fase di accertamento.