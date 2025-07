Veneto – Frontale sulla SP37, auto finiscono nel fossato: due feriti

PORTO VIRO (RO) – Paura nella mattinata di giovedì 31 luglio lungo la strada provinciale 37, in località Ca’ Cappellino, dove un violento scontro frontale tra due auto ha causato il ferimento di due persone.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9. Entrambe le vetture, in seguito all’impatto, sono finite in un fossato a bordo carreggiata. Una squadra dei Vigili del fuoco di Adria è intervenuta per liberare i due conducenti rimasti incastrati tra le lamiere: una donna di 48 anni, la cui auto si è ribaltata su un fianco, e un uomo di 63 anni.

I feriti sono stati stabilizzati sul posto dal personale del Suem 118. La 48enne è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Rovigo in condizioni gravi, mentre l’uomo è stato accompagnato in ambulanza per ulteriori accertamenti.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 10. Sul posto anche i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.