19 Dicembre 2025 - 18.14

Veneto – Frontale fra auto e camion: muore una donna

REDAZIONE
Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16:00, sulla strada statale 53 a Carmignano di Brenta, al Km 16, quando una BMW è entrata in collisione frontale con un camion.

Purtroppo, una donna di 79 anni, passeggera dell’auto, è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Il conducente dell’auto è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Anche l’autista del camion ha riportato lievi ferite.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire rilievi e recupero dei veicoli. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso del 118 e la Polizia Locale.

